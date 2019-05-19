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3 yaşındaki Nurcan'dan 8 gün sonra acı haber- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde 8 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'den acı haber geldi.

3 yaşındaki Nurcan'dan 8 gün sonra acı haber- Yeniden

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Ortakale köyünde 8 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'den acı haber geldi. Minik Nurcan'ın cansız bedeni, eteğinin bulunduğu bölgeye yakın bir yerde dereden çıkarıldı.
Sarıkamış'a 79 kilometre uzaklıktaki Ortakale köyünde oturan Yadigar ve Hayrettin Sade çiftinin 8 çocuğundan 7'ncisi olan Nurcan, 12 Mayıs Pazar günü saat 12.00 sıralarında, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken kayboldu. Bir süre kızlarını arayan alie, Nurcan'ı bulamayınca jandarmaya haber verdi. Aynı gün köye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ve korucular, arama çalışması başlattı. İz takip köpeği 'Atak'ın da kullanıldığı arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı.
3'ÜNCÜ GÜNDE ETEĞİ BULUNDU
Adeta seferberlik ilan edilen bölgede, 3'üncü günde yapılan aramalarda, Nurcan Sade'nin köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, dere kenarında eteği bulundu. Bunun üzerine aramalar, bu bölgede yoğunlaştı. Küçük kızın suya düşme ihtimali üzerine dalgıçlar derede, JAK ve AFAD ekipleri kıyıda arama başlattı.
AYAKKABISI İKİ KÖY ARASINDA DEREDEN ÇIKARILDI
Nurcan Sade'nin cansız bedeninin bulunduğu bölge, daha önce babasının talebi üzerine ikinci kez aranmasına karar verildi. Arama çalışmalarının 6'ncı gününde JAK timleri, alanı genişletti. Artvin'den gelen kurbağa adamların da destek verdiği aramalarda JAK timi Kazıkkaya ve Güllüce köyleri arasındaki bölgede küçük kızın ayakkabısının tekini buldu. Dalgıç polisler, JAK ve AFAD ekipleri, Nurcan'ın evinin önü ile ayakkabısının bulunduğu noktaya kadar uzanan bölgede arama yapmak için 3 gruba ayrıldı. Derede ve kıyıda yapılan aramalardan yine sonuç çıkmadı.
ÜZERINDE SADECE TİŞÖRTÜ VARDI
Dün havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dereyi baştanbaşa bir daha kontrol eden JAK timleri, Nurcan Sade'nin cansız bedenini kayalıklara takılı buldu. Nurcan'ın cansız bedeni, eteğinin bulunduğu noktanın biraz aşağısında JAK timleri tarafından sudan çıkarıldı. Küçük kızın sudan çıkarıldığında üzerinde sadece tişörtü olduğu belirtildi. Kızının cansız bedeni sudan çıkarılırken Hayrettin Sade'nin de olay yerinde olduğu bildirildi.
İnceleme için Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerine gelmesinin beklendikleri bildirildi.

FOTOĞRAFLI

3 yaşındaki Nurcan'dan 8 gün sonra acı haber- Yeniden3 yaşındaki Nurcan'dan 8 gün sonra acı haber- Yeniden3 yaşındaki Nurcan'dan 8 gün sonra acı haber- Yeniden3 yaşındaki Nurcan'dan 8 gün sonra acı haber- Yeniden

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