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  4. 3 yaşındaki SMA Hastası Defne Işıkdere'nin annesi: Fazla zamanımız kalmadı

3 yaşındaki SMA Hastası Defne Işıkdere'nin annesi: Fazla zamanımız kalmadı

08.02.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SMA Tip 2 hastası 3 yaşındaki Defne'nin tedavisi amacıyla başlatılan kampanyada yüzde 59 seviyesine ulaşıldı. Anne Öznur Işıkdere, "Defne'nin vakti yok, kampanyanın hızlanması gerekiyor" dedi.

3 yaşındaki SMA Hastası Defne Işıkdere'nin annesi: Fazla zamanımız kalmadı

İzmir'de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastalığı ile mücadele eden 3 yaşındaki Defne Işıkdere'nin tedavisi amacıyla başlatılan kampanyada yüzde 55,39 seviyesine ulaşıldı. Anne Öznur Işıkdere, "Defne’nin vakti yok. Kampanyanın daha da hızlanması gerekiyor. Yani bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Defne daha ağır bedeller ödemesin. Herkesten daha fazla yardım, daha fazla çaba istiyoruz” dedi.

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KRİTİK KİLO 13,5!

Defne’nin söz konusu tedaviyi alabilmesi için 13,5 kilonun altında olması gerektiğini, uyguladıkları sıkı diyete rağmen kilo almasının önüne geçemediklerini belirten Öznur Işıkdere'nin yaptığı açıklamada, “Defne çok uzun süre 10,5 kilogramdı ama iki ay önce hastaneden 10 kilogram olarak çıktı. Hastanede aldığımız kortizon ve serum tedavilerinden dolayı Defne şu anda 11,5 kilogram... 13,5 kilogram olmadan önce bu tedaviyi alması gerekiyor. Kilo almaması için çok ağır diyetler ödüyoruz ama aldığı tedavilerden dolayı maalesef kilo almasının da önüne geçemiyoruz” diye konuştu.

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ZAMAN DARALIYOR

İzmir’in Bayındır ilçesinde yaşayan Işıkdere ailesinin 3 yaşındaki kızları SMA hastası Defne Işıkdere için zaman daralıyor. Şu anda 11 kilo 500 gram ağırlığında olan ve 2 kilo daha aldığı takdirde tedavisinin mümkün olamayacağı Defne’nin sağlığına kavuşabilmesi için ailesinin valilik onaylı düzenlediği kampanyada henüz istenilen miktarda para toplanamadı. Kampanya da ise paranın henüz yüzde 59'u toplandı. Aile, bağışçılardan destek bekliyor. “defne.icin.adim.ol” adlı Instagram hesabından Defne Işıkdere’nin son durumunu ve nasıl bağışçı olunabileceğini öğrenebilirsiniz.


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