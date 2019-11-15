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3 yaşındaki Yusuf, asker selamıyla yemin törenine damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

Burdur’da temel eğitimlerini tamamlayan 10.

Burdur’da temel eğitimlerini tamamlayan 10. dönem 251 uzman erbaş için yemin töreni düzenlendi. Yemin törenine gelen asker kıyafeti giydirilmiş 3 yaşındaki Yusuf Turan, geçiş yapan askerleri asker selamıyla selamladı. Protokolde Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sedat Göllü ile birlikte geçişi selamlayan Yusuf Turan tören sonrasında Komutanının yanına giderek tekrar selam verdi.
Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası’nda gerçekleştirilen yemin töreni, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Birlik sancağının yerini almasından sonra temel eğitimlerini tamamlayan 251 uzman erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sedat Göllü, eğitim sırasında başarı gösteren uzman erbaşlara ödüllerini takdim etti. Albay Göllü, törende yaptığı konuşmada, uzman erbaşların vatan, millet, vazife uğruna canlarını feda etmeye yemin ettiklerini belirtti. Yeminin anlamının askerin mesleğine yürekten bağlanışı ve milletine verdiği şeref sözü olduğunu dile getiren Göllü, "Teminatı onurdur, bedeli de gerektiğinde vatan uğruna şehit olmaktır" dedi. Göllü, uzman erbaşların yeminin içindeki ifadeleri akıllarından çıkarmamaları gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu: "Devam eden eğitim süreniz boyunca size verilecek olanları özümseyin. Fiziki yeteneklerinizi, size verilecek görevleri yapabilecek şekilde geliştirin. Yardımsever olun ve ettiğiniz yeminin bir gereği olarak silah arkadaşlığını her şeyin önünde tutarak kuvvetlendirin. "
Daha sonra Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sedat Göllü Birliğe ilk katılan Uzman Erbaşlara hediyeler verdi. Törenin sonunda askerleri bando eşliğinde geçiş yaptı.
Yemin törenine gelen asker kıyafeti giydirilmiş 3 yaşındaki Yusuf Turan, geçiş yapan askerleri asker selamıyla selamladı. Protokol’ de Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sedat Göllü ile birlikte geçişi selamlayan Yusuf Turan tören sonrasında Komutanının yanına giderek tekrar selam verdi. Tören sonrasında Uzman Erbaşlar aileleriyle hasret giderdi. Dayısının kucağına koşan Yusuf Turan’ da tekrar selam vererek yemin törenin maskotu oldu. Asker yakınları bir araya geldikleri esnada sevinç gözyaşı döktü.

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