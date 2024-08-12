3 yavru kediyi sopayla vura vura vahşice öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesi, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde ikamet eden M.Ş., evin bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırarak, acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere vurmaya devam etti. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbeler nedeniyle hareketsiz halde yerde yattı.

Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine, kedileri vahşice katleden M.Ş gözaltına aldı. M.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır