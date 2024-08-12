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  4. 3 yavru kediyi sopayla vura vura vahşice öldürdü

3 yavru kediyi sopayla vura vura vahşice öldürdü

12.08.2024 11:08
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Manisa’da oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kedi gören M.Ş. (55), aldığı fırça sapı ile vura vura katletti. Vahşet anları bir vatandaşın cep telefonuyla kayda alındı.

Manisa’nın Salihli ilçesi, Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesinde ikamet eden M.Ş., evin bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırarak, acımasızca art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen M.Ş., kedilere vurmaya devam etti. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbeler nedeniyle hareketsiz halde yerde yattı.

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Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine, kedileri vahşice katleden M.Ş gözaltına aldı. M.Ş.'nin, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kedi
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