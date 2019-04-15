HABER

"3. Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

"3. Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali" sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali" sona erdi.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl festivale sivil gençlik örgütlerinin yanı sıra gençlik dergileri ve çeşitli öğrenci kulüpleri katıldı.

Festivalin ilk gününde TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, şair ve yazar Mustafa Özçelik, Ali Ural, Mustafa Özel, Gökdemir İhsan birer konuşma yaptı.

"Daima Genç Bir Şair: İsmet Özel" başlıklı programla başlayan festivalin ikinci gününde, şair ve yazar Raşit Küçük, İsmet Özel'in öncü kimliği üzerinde durarak, belirleyici değişmez tavrını ve direnişini koruduğunu ifade etti.

Şair Tuba Kaplan da Özel'in gençlere ulaşabilen ve bunu devam ettiren tutumuna işaret ederek, "İsmet Özel'in neye karşılık geldiğini, Türkiye'nin durumundan ve tarihsel sürecinden anlamak mümkün. Zaman onu haklı çıkardı." dedi.

Program kapsamında yazar Beşir Ayvazoğlu da "Edebiyatçıların Gençlik Yılları" başlıklı bir konuşma yaparak katılımcılara aralarında Ahmed Haşim, Yahya Kemal, Tevfik Fikret ve Şeyh Galib'in bulunduğu yazarları anlattı.

Ayvazoğlu, konuşmasında kendi yazarlık serüvenine de değinerek, ilkokuldan itibaren kitaplarla iç içe olduğunu ifade ederek, gençlere bir yazarın okuyarak yolunu bulabileceği ve yazdıklarını beğenmeyerek kalemlerini olgunlaştırabilecekleri tavsiyesinde bulundu.

Festivalin "İlk Kitaplar İlk Heyecanlar" bölümünde genç yazar Ela Korgan "Beni Biri Merak Etti" isimli öykü kitabıyla, Ali Murat Binark ise "Babamın Makineleri" bir söyleşi yaptı. Şair Mustafa Akar da "Şiirle Berabere" başlıklı söyleşiye konuk olarak, şiire başlamasını, şiire olan bakışını ifade ettiği konuşmasında "Şiir yazmak büyük bir nimettir." ifadesini kullandı.

Kadir Daniş da "Kitabına Göre Konuşalım" başlıklı söyleşide, edebiyatın gündelik hayatla ilişkisi ve teorisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Edebiyatın gösteren mi yoksa anlatan mı olduğu noktasında ikisinin de dengeli varlığından yanayım." şeklinde konuştu.

Festivalin dergi konuğu "Feriştah"ın katıldığı söyleşi de ise TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, derginin yayın yönetmeni Ömer Faruk Bilmiş ve dergi yayın danışmanı Yusuf Samet Çakır'ın ardından Mahmut Yusuf Adıbelli yönetiminde Ayşe Gül Koçak, Sena Nur Kaya ve Ünzile Albayrak konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide, derginin ortaya çıkış sürecini ve hedeflerini anlatan konuşmacılar, dergilerin kültür hayatını bütünleştiren bir yönü olduğunu ve kendilerine ufuk kazandırdığını belirtti.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Sudan halkı geri adım atmıyorSudan halkı geri adım atmıyor
Göztepeli futbolculara taraftardan suç duyurusuGöztepeli futbolculara taraftardan suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.