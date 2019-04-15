"3. Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali" sona erdi

Program kapsamında yazar Beşir Ayvazoğlu da "Edebiyatçıların Gençlik Yılları" başlıklı bir konuşma yaparak katılımcılara aralarında Ahmed Haşim, Yahya Kemal, Tevfik Fikret ve Şeyh Galib'in bulunduğu yazarları anlattı.

Şair Tuba Kaplan da Özel'in gençlere ulaşabilen ve bunu devam ettiren tutumuna işaret ederek, "İsmet Özel'in neye karşılık geldiğini, Türkiye'nin durumundan ve tarihsel sürecinden anlamak mümkün. Zaman onu haklı çıkardı." dedi.

"Daima Genç Bir Şair: İsmet Özel" başlıklı programla başlayan festivalin ikinci gününde, şair ve yazar Raşit Küçük, İsmet Özel'in öncü kimliği üzerinde durarak, belirleyici değişmez tavrını ve direnişini koruduğunu ifade etti.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl festivale sivil gençlik örgütlerinin yanı sıra gençlik dergileri ve çeşitli öğrenci kulüpleri katıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali" sona erdi.

Ayvazoğlu, konuşmasında kendi yazarlık serüvenine de değinerek, ilkokuldan itibaren kitaplarla iç içe olduğunu ifade ederek, gençlere bir yazarın okuyarak yolunu bulabileceği ve yazdıklarını beğenmeyerek kalemlerini olgunlaştırabilecekleri tavsiyesinde bulundu.

Festivalin "İlk Kitaplar İlk Heyecanlar" bölümünde genç yazar Ela Korgan "Beni Biri Merak Etti" isimli öykü kitabıyla, Ali Murat Binark ise "Babamın Makineleri" bir söyleşi yaptı. Şair Mustafa Akar da "Şiirle Berabere" başlıklı söyleşiye konuk olarak, şiire başlamasını, şiire olan bakışını ifade ettiği konuşmasında "Şiir yazmak büyük bir nimettir." ifadesini kullandı.

Kadir Daniş da "Kitabına Göre Konuşalım" başlıklı söyleşide, edebiyatın gündelik hayatla ilişkisi ve teorisi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Edebiyatın gösteren mi yoksa anlatan mı olduğu noktasında ikisinin de dengeli varlığından yanayım." şeklinde konuştu.

Festivalin dergi konuğu "Feriştah"ın katıldığı söyleşi de ise TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, derginin yayın yönetmeni Ömer Faruk Bilmiş ve dergi yayın danışmanı Yusuf Samet Çakır'ın ardından Mahmut Yusuf Adıbelli yönetiminde Ayşe Gül Koçak, Sena Nur Kaya ve Ünzile Albayrak konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide, derginin ortaya çıkış sürecini ve hedeflerini anlatan konuşmacılar, dergilerin kültür hayatını bütünleştiren bir yönü olduğunu ve kendilerine ufuk kazandırdığını belirtti.

