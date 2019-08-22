3 yıl akciğerine yapışan kemikle yaşadı 

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) - MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ayşe Ekinci'nin (59) soluk borusuna, çorba içerken kaçan kemik, akciğerine saplandı. 3 yıl boyunca çare arayan Ekinci’nin akciğerine yapışan kemik, son olarak geldiği Dicle Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde basit cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Mazıdağı ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci, çorba içtiği sırada soluk borusuna bir nesnenin kaçmasıyla göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Önce Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne başvuran Ekinci’nin şikâyetleri geçmeyince Mardin, Ankara, İzmir ve Bursa’da birçok farklı hastaneye ve doktora başvurdu. Astım, bronşit gibi teşhisler koyulan Ekinci tedavilere rağmen sorunlarından kurtulamayınca bir tavsiye üzerine Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abrurrahman Şenyiğit tarafından muayene alınan Ekinci'nin akciğerinin filmi çekildi. Ekinci'nin akciğerinde detaylı inceleme yapan Şenyiğit, akciğere yapışan bir nesne tespit etti. Daha sonra çekilen tomografiyle Ekinci'nin akciğerindeki nesnenin kemik olduğu belirlendi. Hastanede Ekinci'ye yapılan cerrahi müdahaleyle 3 yıldır akciğerine yapışan kemik çıkarıldı.