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3 yıl boyunca biriktirdiği 1 liralarla umreye gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de umreye gidebilmek için 3 yıl boyunca bir kovaya 1 TL atarak, 1500 TL biriktiren ev hanımı Raziye Tahmaz’ın (55) hayali gerçek oldu.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de umreye gidebilmek için 3 yıl boyunca bir kovaya 1 TL atarak, 1500 TL biriktiren ev hanımı Raziye Tahmaz’ın (55) hayali gerçek oldu. Ailesi ile bir hayırsever ve firmanın destek verdiği Tahmaz, yarıyıl tatilinde umreye gidecek. Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları’nda yaşayan ev hanımı Raziye Tahmaz, yıllarca umreye gitme hayali kurdu. Bunun için de para biriktirmeye karar verdi. Tahmaz, 3 yıl boyunca mutfak masraflarından artan 1 TL’leri kovada topladı. Gittiği Kuran kursunda hayalini anlattığı hocası da Tahmaz için kolları sıvadı. Raziye Tahmaz'ı, hac ve umre organizasyonları yapan bir firmanın yetkilileri ile görüştürdü. Kovadaki 1 TL’lik para masaya dökülerek sayıldı. 1500 TL biriktirdiği görülen 2 çocuk annesi Raziye Tahmaz’a, çocukları ve bir hayırsever de destek verdi. Para tamamlandı. Tahmaz, yarı yıl tatilinde 21 gün umreye gidecek. Hayali gerçekleşeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tahmaz, “Kuran kursu hocam, Umre'ye gideceğini söyleyince, ben de durumumu anlattım. Bana yardımcı oldu. Parayı biriktirmeye başlayınca kendime söz vermiştim, Allah kısmet etti” dedi. Organizasyon firmasının müdürü Mehmet Sarı da, Raziye Tahmaz’ın para dolu kovayı kendilerine getirdiğinde şaşırdıklarını ifade ederek, “Ablamız bir kova bozuk para getirip, bize verdi. Önce biraz şaşırdık. Kendisine her türlü kolaylığı sağlayacağımızı söyledik. Gerçekten duygulandıran bir durum. Bu davranış 'param yok, gidemiyorum' diyenlere de örnek olacaktır. İnşallah Allah hayırla gidip gelmeyi nasip eder” şeklinde konuştu.

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