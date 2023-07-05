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3 yıl önce büyük umutlarla satın aldı, kabusu oldu! "Gelenler çay, kahve içip kaçıyor, 'bu nasıl ev?' diyor"

05.07.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşayan Merve Sümer'in 3 yıl önce satın aldığı evin duvarlarında iddiaya göre çatlaklar oluştu. Bu yüzden evine misafir bile gelmek istemediğini belirten 3 çocuk annesi Sümer, "Gelenler çay, kahve içip kaçıyorlar, 'bu nasıl ev?' diyorlar" ifadelerini kullandı. "Ben ev almak istedim, ölüm almak istemedim ki" diyen Sümer, dışarıdan kamyon geçtiği zaman çocuklarını alıp dışarı kaçtığını söyledi.

Serik ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Merve Sümer, iddiaya göre; 3 yıl önce büyük umutlarla ilk kez ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Daha sonra evinde meydana gelen duvardaki çatlaklar en büyük kabusu oldu. Evinde oturmakta zorlanan ve korku yaşayan kadın, hukuki yollara başvurdu.

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"KAMYON GEÇTİĞİ ZAMAN ÇOCUKLARIMI ALIP DIŞARI KAÇIYORUM"

Müteahhidin 3 ayda bir usta gönderip evde tadilat yaptırdığını buna rağmen yine çatlakların meydana geldiğini söyleyen Sümer, "Dışarıdan kamyon geçtiği zaman çocuklarımı alıp dışarı kaçıyorum" dedi.

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"MÜTEAHHİDE SORDUĞUMUZDA 'BİNADA OTURMA VAR' DEDİ"

Artık evde yaşamak istemediğini belirten Merve Sümer, "Ben bu evi 3 yıl önce aldım. Her gün biz bu evde çatlaklarla yaşıyoruz. Akşam dua ederek yatıyoruz. Müteahhide sorduğumuzda, "Binada oturma var" dedi. Binada oturma filan yok. 3 ayda bir eve usta gönderiyor. Tadilât yapıp gidiyor. Sonra duvarda ince bir çizgi oluşuyor, sonra kalın yarıklar oluşuyor.

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Yoldan bir kamyon geçtiği zaman sarsıntıdan çocuklarımı alıp dışarı kaçıyorum. Ben ev almak istedim, ölüm almak istemedim ki.

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"HİÇ KİMSE EVİMİZE OTURMAYA GELMEK İSTEMİYOR... GELENLER ÇAY, KAHVE İÇİP KAÇIYORLAR BU EV NASIL BİR EV DİYORLAR"

Kesinlikle ben bu evde yaşamak istemiyorum. Zaten her türlü hukuki yola başvurdum. Hiç kimse evimize oturmaya gelmek istemiyor. Gelenler çay, kahve içip kaçıyorlar 'bu ev nasıl bir ev?' diyorlar. Duvardaki çatlaklardan yan komşumu görebiliyorum. Ben bu evi aldığıma pişmanım, bu evde ölmek istemiyorum. Her gün çocuklarım yatarken üzerine beton parçaları düşüyor. 5 yılda oturur diyor müteahhit, ev 5 yılda oturmaz 5 yıl sonra müteahhidin evle ilgili sorumluluğu biter sadece" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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