3 yıl önce çalıştığı restoranı soydu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR İnönü Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan fast food restoranı, sabah saatlerinde yüzü maskeli silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Restoran çalışanlarının alarma basmasının ardından polis ekipleri olay yerine giderek silahlı soygun yapan şüpheliyi caddede yaşanan kısa kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelinin 3 yıl önce aynı restoranda kısa bir süre çalıştığı öğrenildi.
Engin G., isimli şüpheli soygunda kullandığı maske, tabanca ve restorandan aldığı içerisinde 10 bin lira bozuk, 3 bin lira da kağıt para bulunan poşetle ele geçirildi. Polis ekipleri Engin G.’nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığından suç kayıtları olduğunu belirlendi. Öte yandan şüpheli Engin G.’nin 3 yıl önce aynı restoranda kısa bir süre çalıştığı öğrenildi. Şüpheli Engin G.’nin Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.
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