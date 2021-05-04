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  4. 3 yıl önce 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, yardım kolisi götürürken hayatını kaybetti

3 yıl önce 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, yardım kolisi götürürken hayatını kaybetti

04.05.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da yardım kolisi dağıtırken dengesini kaybederek düşen mahalle muhtarı Mahmut Göksu (59) hayatını kaybetti. Muhtar Göksu, daha önce hakkında öldü söylentileri ile sosyal medyada gündeme gelmişti.

3 yıl önce 'öldü' söylentisi yayılan muhtar, yardım kolisi götürürken hayatını kaybetti

Kentte yaklaşık 3 yıl önce hakkında sosyal medya üzerinden ölüm ilanı verilen, 7 yıldır Eskisaray Mahalle Muhtarlığı yapan 3 çocuk babası Mahmut Göksu, dün ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi götürürken dengesini kaybederek düştü. Durumu görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Göksu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını üzen Göksu için bugün Yeni mezarlık Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göksu, aile mezarlığına defnedildi.

(İHA)

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sosyal medya Adıyaman

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