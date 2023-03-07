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  4. 3 yıl önceki sözleri gündem olmuştu... Bülent Turan'dan yeni 'Kılıçdaroğlu' yorumu! 'İroni' diyerek açıkladı: Katkı sağladıysak ne mutlu bize!

3 yıl önceki sözleri gündem olmuştu... Bülent Turan'dan yeni 'Kılıçdaroğlu' yorumu! 'İroni' diyerek açıkladı: Katkı sağladıysak ne mutlu bize!

07.03.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından AK Partili Bülent Turan'ın 3 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu. "'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ben de cumhurbaşkanlığına adayım" ifadelerinin yeniden paylaşılmasıyla ilgili Turan'dan yeni bir açıklama geldi. O dönem yaptığı açıklamaların bir 'ironi' olduğunu vurgulayan Turan, "Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize!" dedi.

3 yıl önceki sözleri gündem olmuştu... Bülent Turan'dan yeni 'Kılıçdaroğlu' yorumu! 'İroni' diyerek açıkladı: Katkı sağladıysak ne mutlu bize!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olduğunun açıklanmasının ardından AK Parti'den ilk tepki Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan gelmişti. Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir." ifadelerini kullanmıştı. Turan'ın bu paylaşımı sonrası 3 yıl önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem geldi. 2020 yılında katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum" diyen Turan, söz konusu ifadelerinin yeniden gündem olması sonrası yeni bir açıklama yaptı. Turan ironi yaptığını belirterek "Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize!" dedi. İşte tüm detaylar....

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının ardından Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU: “BENİM ADAY OLAMAYACAĞIMI SİZE KİM SÖYLEDİ?"

2020 yılı sonunda Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde hükümeti eleştirdiği sırada AK Parti sıralarından gelen "Aday ol aday" sözlerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi?" yanıtını vermişti.

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BÜLENT TURAN: "ADAY OLSUN BEN DE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Kılıçdaroğlu’nun "kürsü heyecanına kapıldığını" öne süren Turan ise 8 Aralık 2020'de Habertürk’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım.”

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"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLACAĞI TEK YER CHP'NİN KONGRESİDİR"

13 Temmuz 2021'de yaptığı konuşmada ise söz konusu iddiasını yineleyen Turan; gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"'Sayın Kemal Kılıçaroğlu aday olursa ben de adayım demiştim' bunu tekrar ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, yalanda hakarette zirve yaptığı gibi u dönüşlerinde de zirve yapmayı şiar edinen bir lider. Şimdiye kadar adaylığına ilişkin yeşil ışık yapıp iki gün sonra geri adım atmakla tarihe geçti. Ben aday olmayacağını düşünüyorum. Olamayacağını düşünüyorum. Ne Selahattin Demirtaş'ın ne de Meral Akşener'in adaylığına izin vermeyeceğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da izin almadan bu adımı atamayacağını düşünüyorum. 11 yılda 10 defa seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı tek yer CHP'nin kongresidir"

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BÜLENT TURAN'DAN YENİ AÇIKLAMA: "İRONİ YAPMIŞTIM! KATKIMIZ VARSA NE MUTLU BİZE"

Geçmişteki açıklamalarının yeniden gündem olması sonrası AK Partili Turan'dan yeni bir açıklama geldi. Geçmişte yaptığı açıklamaların ironi olduğunu belirten Turan, kendileri için en iyi rakibin de Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Turan yaptığı açıklamada daha önce yaptığı bir açıklamayı da paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Bizim için en iyi aday hep Kılıçdaroğlu dedik. Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize! Bir ironiyi bile anlamayacak kadar 'siyasi kör' olanlara 4 ay önce neden adaylıktan çekildiğimizi gerekçeleriyle anlatmıştık:) Yoksa; Güçlü Türkiye yolunda adayımız net."

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Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu CHP ak parti

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