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3 yıl sonra bir Alman astronot tekrar uzayda

11.11.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıl aradan sonra yeniden bir Alman astronot uzay yolculuğuna çıktı.

3 yıl sonra bir Alman astronot tekrar uzayda

Matthias Maurer NASA’dan astronotlar Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak.Alman astronot Matthias Maurer, NASA'dan Thomas Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapmak üzere yola çıktı. Ünlü girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firması tarafından üretilen "Crew Dragon Kapsülü" Florida'daki Cape Canaveral istasyonundan havalandı.

Uzaya giden 12'inci Alman astronot olan Matthias Maurer, diğer yandan bir SpaceX kapsülü ile yolculuk yapan ilk Alman astronot oldu.

Kapsülün kalkıştan 22 saat sonra, Cuma günü ISS'e yanaşması planlanıyor.

NASA tarafından kapsülün içinden yayınlanan görüntülerde astronotlar ve uzaya götürdükleri peluş oyuncak kaplumbağanın yerçekimsiz ortamda havada süzüldükleri görüldü. Crew-3'ün ISS'e gidişi daha önce birkaç kez ertelenmişti. Önce kötü hava şartları daha sonra da bazı medikal sorunlar nedeniyle ertelenen uçuşun yapılması için daha sonra ISS'teki Crew-2'nin dünyaya dönmesi beklendi.

En son 2018 yılında uzaya giden Alman astronot Alexander Gerst, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) çalışma arkadaşı Maurer'i kutladı. Gerst açıklamasında, "Bana göre çok iyi bir fırlatmaydı. Ben yörüngeye girene kadar onları izledim. Sonra motorlar kapandı ve bu çok güzeldi. Her şey yolunda gitti" dedi. Maurer ile geçtiğimiz günlerde iletişim halinde olduğunu ve birkaç kez görüştüğünü kaydeden Gerst, başarılı bir fırlatmanın "harika bir duygu" olduğunu belirtti. "Havada süzüldüklerini görünce rahatladım" diyen Gerst, kendinin de yeniden uzaya gitmek isteyeceğini kaydederek, "Bir astronot olarak bu gerçek bir heyecan, bunu kimse reddedemez" ifadelerini kullandı.

dpa / SSB, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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