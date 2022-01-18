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  4. 3 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Eşini boğarak öldürüp boş araziye gömdü, kayıp başvurusunda bulundu

3 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Eşini boğarak öldürüp boş araziye gömdü, kayıp başvurusunda bulundu

18.01.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıl sonra korkunç bir kadın cinayetinin itirafı geldi. İzmir’de 6 ay önce kayıp başvurusu yapılan Sinem Karaboğa’nın (38), eşi Ferat Karaboğa (45) tarafından 3 sene önce boğularak öldürüldüğü ve ardından Artvin’in Ardanuç ilçesindeki boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Ferat Karaboğa, cinayeti itiraf ederken Karaboğa’nın gösterdiği bölgede yapılan kazıda ise kadının cesedine ulaşıldı.

3 yıl sonra gelen korkunç itiraf! Eşini boğarak öldürüp boş araziye gömdü, kayıp başvurusunda bulundu

İzmir’de, yaklaşık 6 ay önce jandarmaya başvuran Ferat Karaboğa, eşi Sinem Karaboğa’ya ulaşamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Yürütülen soruşturmada polis, Ferat Karaboğa’yı eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldı. Tutuklanan Karaboğa, cezaevinde suçunu itiraf etti. Ferat Karaboğa, boğarak öldürdüğü eşini battaniyeye sarıp, bir dönem yaşadıkları Artvin’in Ardanuç ilçesinde boş araziye gömdüğünü söyledi.

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CESEDİNE ULAŞILDI

Cinayet zanlısının gösterdiği alanda Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde ekiplerce yapılan kazı çalışmasında kadının cesedine ulaşıldı. Ceset, otopsi ve DNA tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Karaboğa’nın cinayeti kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu işlediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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"YALANDAN KİM ÖLMÜŞ Kİ DİYORLAR, DOĞRUDUR"

Ferat Karaboğa’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Yalandan kim ölmüş ki diyorlar. Doğrudur. Yalandan beden ölmez ama gönül ölür, dostluk ölür, güven ölür" ifadelerine yer verdiği görüldü. (DHA)

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