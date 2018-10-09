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3 yıl sonra sahibine kavuşan köpeğin mutluluğu

İLGİNÇ HABERLER  | 09.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

Üç yıl aradan sonra tekrar sahibine kavuşan köpeğin mutluluğu izleyenlerin içini ısıttı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir video izleyenlerin içini ısıttı. Üç yıl aradan sonra tekrar sahibine kavuşan köpeğin mutluluğu böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya

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