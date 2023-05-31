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  4. 3 yıl sonra yine aynı ailenin evinde esrarengiz olay! Hayretler içerisinde kaldılar: "Birinci sefer çıktı normal karşıladık, ikinci sefer böyle olmasına şaşırdık"

3 yıl sonra yine aynı ailenin evinde esrarengiz olay! Hayretler içerisinde kaldılar: "Birinci sefer çıktı normal karşıladık, ikinci sefer böyle olmasına şaşırdık"

31.05.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de Tekin ailesinin evi 2020'de çıkan yangında küle döndü. Aileye yeni bir ev yapıldı. Tekin ailesinin evi, esrarengiz bir şekilde 3 yıl aradan sonra ikinci kez alevlere teslim oldu. Hayretler içerisinde kaldıklarını ifade eden baba Bayram Tekin, "Evde ampül kapalı, fişler prizlerde olmamasına rağmen kapıyı açınca yangından evin içinde nefes alamadılar... Birinci sefer yangın çıktı normal karşıladık, ikinci sefer esrarengiz bir şekilde yanmasına şaşırdık. Hayret, değişik bir şey" dedi.

3 yıl sonra yine aynı ailenin evinde esrarengiz olay! Hayretler içerisinde kaldılar: "Birinci sefer çıktı normal karşıladık, ikinci sefer böyle olmasına şaşırdık"

Kızıltepe İpek Mahallesi 428 Sokakta 2020 yılında ağustos ayında elektrik kontağından çıkan yangında Tekin ailesinin evi kullanılamaz hale gelmişti. Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği aracılığıyla ve hayırseverlerin desteğiyle Tekin ailesine yeni bir ev yapılarak içindeki eşyalarla birlikte teslim edildi. Tekin ailesinin evi esrarengiz bir şekilde 3 yıl aradan sonra ikinci kez alevlere teslim oldu.

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3 yıl arayla tekrar evleri yanan aile hayırseverlerden yardım istedi.

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"KAPIYI AÇINCA YANGINDAN EVİN İÇİNDE NEFES ALAMADILAR"

Hayretler içerisinde kaldıklarını ifade eden baba Bayram Tekin, "Oturduğumuz ev bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiyeyi çağırdık. İtfaiye raporunda elektrik kontağından olduğunu söylediler.

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Hayırseverlerin yardımıyla yeniden bir ev inşa ettiler. Dün çocuklarım hasta olduğu için saat 13.30'da hastaneye geldiler. Muayene ettikten sonra eve döndüler. Evde ampül kapalı, fişler prizlerde olmamasına rağmen kapıyı açınca yangından evin içinde nefes alamadılar. İtfaiyeyi çağırdık baktık ev bu kadar hasar olmuş.

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"HAYRET, DEĞİŞİK BİR ŞEY"

Birinci sefer yangın çıktı normal karşıladık. İkinci sefer esrarengiz bir şekilde yanmasına şaşırdık. Hayret, değişik bir şey" dedi.

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(İHA)

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