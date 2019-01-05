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3 yıl üst üste en çok tercih edilen otomobil Fiat Egea Sedan

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 12:50 | Son Güncelleme

Fiat Egea Sedan, 2018 yılında 33 bin 650 adetlik satış başarısıyla yeniden 3 yıldır üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli seçildi

İSTANBUL (AA) - Fiat Egea Sedan, 2018 yılında 33 bin 650 adetlik satış başarısıyla yeniden 3 yıldır üst üste Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli oldu.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında ulusal pazarda 68 bin 911 adetlik toplam satışa ulaşan Fiat markasının bu sonucu elde etmesinde önemli paya sahip Fiat Egea Sedan, yine Türkiye’de yılın en çok satan otomobili unvanını aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen Gladyatör Ödülleri kapsamında, 2018 yılı pazar sonuçlarına göre "Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili" unvanıyla başarısı taçlandırılan ve böylece son 3 yılın en çok satan otomobili olan Fiat Egea Sedan, 33 bin 650 adetlik satış ile yine zirvedeki yerini aldı. Fiat Egea model ailesinin 2018 yılı toplam satışı 36 bin 169 adede ulaşırken, model ailesinin yollarla buluştuğu ilk günden bu yana Türkiye’deki toplam satış adedi 127 bin adedi aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, şunları kaydetti:

“Tofaş’ta geliştirilip üretilen ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın yaklaşık 50 ülkesine ihraç edilen Fiat Egea Sedan 2018 yılında ülkemizde 33 bin 650 adet satılarak müşterilerin birinci tercihi olduğunu tekrar kanıtladı. Pazara sunulduğu 2015 Kasım ayından bu yana iç pazarda toplamda 116 bin 559 adetlik satış rakamına ulaşan Fiat Egea Sedan, son 3 yılın en çok satan modeli unvanına hak kazandı. Fiat Egea modelimizin ülkemizdeki satış şampiyonluğuna katkıda bulunan tüm müşterilerimize, bayi teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederim. Lansmanından bu yana bağlanırlık teknolojisi, yeni ürün özellikleri ve versiyonları ile yenilenmeye devam eden Fiat Egea model ailesinin 2019 yılında da başarısını sürdüreceğine inanıyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Fiat Egea Sedan

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