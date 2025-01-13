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  4. 3 yıla kadar hapsi istenen Nasuh Mahruki Ümit Özdağ'ı işaret etti! Uzman olarak dinlenmesini talep ediyor

3 yıla kadar hapsi istenen Nasuh Mahruki Ümit Özdağ'ı işaret etti! Uzman olarak dinlenmesini talep ediyor

13.01.2025 16:59
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Nasuh Mahruki'nin sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için 21 Şubat'a ertelendi. Mahruki, "Suriye'de yaşananlar söylediklerimi doğrulmaktadır. Eğer savunmalarım kabul edilmiyorsa Ümit Özdağ'ın uzman olarak duruşmada dinlenmesini talep ederim. Bu işin kitabını yazmış başka uzmanlar da vardır, onlar da dinlenebilir" dedi.

3 yıla kadar hapsi istenen Nasuh Mahruki Ümit Özdağ'ı işaret etti! Uzman olarak dinlenmesini talep ediyor

Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım'da tutuklanmıştı. Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianame İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, tutukluluk haline itiraz edilmesi üzerine Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, Mahruki'nin tahliye edilmesine karar vermişti. Mahruki davanın ikinci duruşması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İstanbul 15.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Mahruki ve avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da duruşmayı izledi.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mahruki'nin paylaşımındaki cümleleriyle, "halk arasında endişe, korku ve panik yaratma amacıyla hareket ederek, bunu belirsiz sayıda kişinin görebilmesine imkan verdiği" görüşüne yer verilen mütalaada, Mahruki'nin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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ÜMİT ÖZDAĞ'IN UZMAN OLARAK DİNLENMESİNİ İSTEDİ

Nasuh Mahruki savunmasında "Ben Milli Güvenlik Akademisi mezunuyum. Bu konu uzmanlık gerektiren bir konu, Suriye'de yaşananlar söylediklerimi doğrulmaktadır. Eğer savunmalarım kabul edilmiyorsa Ümit Özdağ'ın uzman olarak duruşmada dinlenmesini talep ederim. Bu işin kitabını yazmış başka uzmanlar da vardır, onlar da dinlenebilir'" diye konuştu. Mahruki ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verildi. Duruşma 21 Şubat'a ertelendi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nasuh Mahruki Ümit Özdağ
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