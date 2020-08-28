3 yılda yaptı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...

Kafkas Üniversitesi ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin çalışmaları sonucu 2016 yılında coğrafi işaret belgesi alınan Kars kaşarı küçülüyor. 32 farklı bileşenden oluşan kaşar peynirini 100 ile 150 gram olarak üreten Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, "Bu gördüğünüz peynirler bitkisel kök boyalarla renklendirdiğimiz, küçük küçük kalıplarda hazırladığımız peynirler. Bu peynirleri burada olgunlaştırıyoruz. Bunlar biraz küçük oldukları için sert peynirlerdir. Bunlar daha çok rende ve peynir tabağında sunulan peynirlerdir" diye konuştu.

Mini peynir çalışmasını 3 yıldır sürdürdüklerini söyleyen Koçulu, "Pazara henüz sürmedik. Eş dost gönderileri dışında raflara hızlı satış için çıkarmıyoruz. Çünkü 1 yıl daha deneyimlerimiz devam edecek. Raf ömrü, lezzetteki değişiklikler ve kullanım alanları daha iyi belirlendikten sonra Kars'ın yeni peynirleri olarak pazarda hak ettiği yere gelecek" dedi.

HER AİLENİN SOFRASINDA KULLANABİLECEĞİ ÜRÜNLER

Mini Kars kaşarının büyük talebi karşılayacağına emin olduğunu belirten Koçulu, şöyle konuştu: