3 yıldır ağrı çekiyordu, şifayı Elazığ’da buldu

Bağırsak ve Karaciğer damarlarında tıkanıklık olan ancak bir türlü tedavi edilemeyen hasta, Kütahya’dan geldiği Elazığ’da Anjiyografik kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşarak 3 yıldır devam eden ağrılarından kurtuldu.

Kütahya’da ikamet eden 2 çocuk babası Yaşar Baş (50), 3 yıldır karın ağrısı çekiyordu. Bağırsak ve karaciğer damarında yüzde 100 kireç tutmuş tıkanıklık olduğu tespit edilen Baş, tedavi için doktor doktor gezdi fakat derdine çare bulamadı. İnternetten araştırma yapan Baş, en son Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı’yı bularak, iletişime geçti. Prof. Dr. Dağlı ve ekibi tarafından anjiyografik kapalı yöntemiyle operasyona alınan Baş, sağlığına kavuşarak ağrılarından da kurtuldu.

Hastalığının normal bir karın ağrısıyla başladığını belirten Yaşar Baş, “Hastalığım ilk önce yediklerimi çıkarmakla başladı. Ankara’da teşhis konuldu. Bağırsağı besleyen damarların yüzde 100 tıkalı olduğu ve diğer çölyak damarında yüzde 100 tıkalı olduğu söylendi ama hiçbir müdahalede bulunulmadı. Rahatsızlığım nedeniyle Kütahya’dan Elazığ’a geldim. Rahatsızlığım, bağırsağı besleyen damarların tıkalı olması. Çeşitli hastaneler gezmeme rağmen hiçbir hastanede tedavi olamadım. Kütahya’da hep mide üzerine teşhis koydular. En son Ankara’da Hacettepe Hastanesi’nde ilaçlı tomografi sonucu hastalığımın midede olmayıp bağırsağı besleyen damarların tıkalı olduğu söylendi. Teşhis o zaman konuldu ama iki senedir tedavi yapılamadı. Hastalığım ilerlediği için araştırmalara girdim. En sonunda internette, Medical Park Elazığ Hastanesi doktoru Mustafa Necati Dağlı ile iletişime geçtik. Diğer hastanelerin ameliyat edemedi ve ameliyat etmekte risk olduğu söylendi, ama ameliyatı hocamız çok başarılı bir şekilde etti. Şu anda çok şükür iyiyim ve rahatım” dedi.