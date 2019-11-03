3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan şüpheli Z.K., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Z.K., Eskişehir’de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 yıldır aranan, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen Z.K.’yi kent merkezinde saklandığı evde bularak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin soruşturmasının devam ettiği, İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.

