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3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

BATMAN'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Serhat Ö.

3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı

ADANA, (DHA)- BATMAN'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Serhat Ö. (39) Adana'da hücre evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararıyla 3 yıldır aranan Serhat Ö.'nün, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde hücre evinde saklandığı saptadı. Adrese baskın düzenleyen polis, Serhat Ö.'yü yakaladı. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Batman'a gönderildi.

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3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi, hücre evinde yakalandı

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