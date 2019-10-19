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3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Zonguldak'ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Trabzon ve Samsun Sulh Ceza Mahkemelerince FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan M.Y.

3 yıldır aranan FETÖ şüphelisi Zonguldak'ta yakalandı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Trabzon ve Samsun Sulh Ceza Mahkemelerince FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 3 yıldır aranan M.Y. (32), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kilimli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz 2016'dan bu yana Samsun ve Trabzon Sulh Ceza Mahkemelerince 'terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya yönelik hareket etmek' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.Y.'nin ilçede saklandığı evi tespit etti. Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen M.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İtirafçı olduğu öğrenilen M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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