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3 yıldır atıl vaziyete olan sağlık evi tekrar açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal mahallerden Hamzabey’de atıl vaziyette olan sağlık evi hayırseverlerin destekleriyle yenilenerek kısa bir süre sonra mahalle halkının hizmetine açılacak.

3 yıldır atıl vaziyete olan sağlık evi tekrar açılıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal mahallerden Hamzabey’de atıl vaziyette olan sağlık evi hayırseverlerin destekleriyle yenilenerek kısa bir süre sonra mahalle halkının hizmetine açılacak. Sağlık evine kadrolu hemşire tayin edildi.
Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda, 3 yıldır atıl vaziyette olan sağlık evinde bir takım çalışmalar yaparak kısa sürede mahalle halkının hizmetine açacak. Arda, "Sağlık ocağımız bundan bir kaç yıl önce atıl vaziyetteydi, kullanılmıyordu. Şimdi buraya hemşire kadrosu da çıktı. Köyümüz büyük bir köy, civarda sağlık ocağı yok. Her cuma buraya doktor geliyor. Doktor iğne verecek, fakat iğne vuracak kimse yok. Biz köy muhtarlığı bütçesi ve iş adamlarımızın desteğiyle bu sağlık ocağını ayağa kaldıracağız. Büyük çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımız destek verdiler. İnegöl’de bir çok yerde sağlık ocağı yok, belki de nüfusu büyük olanlarda var. İnşallah burası hizmete girdiğinde herkes buradan şifa bulur" diye konuştu.

3 yıldır atıl vaziyete olan sağlık evi tekrar açılıyor

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