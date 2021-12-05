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3 yıldır devam ediyor! Bine yakın fosil bulundu

05.12.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 7,5 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu. Bu yılki araştırmaların sona erdiğini açıklayan Prof. Dr. Okşan Başoğlu, “İlk günden bugüne kadar 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen bine yakın fosil bulundu. Kayseri'de farklı türde fosiller çıkmasını bekliyoruz. Bulunan fosiller örnekleri ile kıyaslandığında daha büyük ve daha iyi korunmuş" dedi.

3 yıldır devam ediyor! Bine yakın fosil bulundu

Kayseri’de çoban Murat Adıyaman, 2017’de Taşhan Mahallesi’ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu. Alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu’nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Bu yılki kazı çalışmaları ise, eski Hırka Mahallesi çevresinde yapıldı. Yamula baraj sularının çekilmesi ile eski yerleşim yerinde gergedan, fil, yırtıcılar başta olmak üzere birçok türe ait fosil bulundu.

Hava şartları nedeniyle bu yılki saha çalışmalarının sona erdiğini, laboratuvar çalışmalarının başladığını belirten kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Fosil kazı alanımız çok büyük. Ancak, önümüzdeki yıllarda kazı alanımız daha da genişleyebilir. Çünkü, fosil lokalitelerinin Kızılırmak havzası çevresine yerleştiğini görüyoruz. Yapılan yüzey araştırmalarına göre çalışma alanlarımızı belirleyeceğiz" dedi.

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"KAYSERİ'DEKİ FOSİLLER BÜYÜK VE KORUNMUŞ"

Kayseri'de bulunan fosillerin dünyadaki örneklerle kıyaslandığında büyüklük ve korunma açısından rastlanan bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Başoğlu, "Kayseri'de çıkan fosillerin dünyadaki yeri ve diğer ortaya çıkarılan fosil örnekleri ile kıyaslandığında tarihlendirme bakımında çok bir farkımız yok. Diğer fosiller gibi Kayseri'de çıkan fosillerde geç miyosen dönemine ait. Ancak, Kayseri'de bulunan fosiller çok nadir örnekler. Dünya da tek olabilecek ve literatüre yeni girecek örnekler. Özellikle boyut açısından bu kadar büyüklükte ve tam korunmuş olarak ele geçen nadir” dedi.

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"YENİ TÜRDE FOSİL ÇIKMASI MÜMKÜN"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Başoğlu, "İlk günden bugüne kadar 7,5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen bine yakın fosil bulundu. Kayseri'de farklı türde fosiller çıkmasını bekliyoruz. Kazı çalışmalarında bulunan fosiller örnekleri ile kıyaslandığında daha büyük ve daha iyi korunmuş. Bu yıl ki kazılarda tüf kaya içinde de fosil kalıntıları bulundu. Bu durum çok nadir görülür. Çünkü, tüf sıcaklığın olduğun bir alan. Biz kazılarımızda farklı türlerin çıkmasını da bekliyoruz. Yeni bir türün çıkması mümkün. Bunu bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

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"İNCE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

Bulunan fosillerin temizlendiğini söyleyen Okşan Başoğlu, "Öncelikli olarak fosillerin müzede sergilemeye hazır hale getirilmesi çok titiz çalıştırma gerektiren bir husus. Topraktan çıkardıktan sonra yaptığımız güçlendirmeler ile fosil laboratuvar ortamına getiriyoruz . Laboratuvarda da güçlendirme temizleme ve birleştirme çalışmaları yapılarak sergiye hazır hale geliyor. Çok uzun ve zor bir iş. Çok ince çalışma yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

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DHA

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