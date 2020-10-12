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  4. 3 yıldır kayıp olan Nesrin’in annesi: "Kızımın dirisi yoksa ölüsünü versinler"

3 yıldır kayıp olan Nesrin’in annesi: "Kızımın dirisi yoksa ölüsünü versinler"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 18:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 3 yıl önce 15 yaşındaki genç kızı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddia edilen gencin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmaya devam edildi.

Zonguldak’ta 3 yıl önce 15 yaşındaki genç kızı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddia edilen gencin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmaya devam edildi. Duruşmada genç kızın annesi, "Kızımın dirisi yoksa ölüsünü versinler" diyerek kızının bulunmasını istedi.
Zonguldak’ta 2017 yılında "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Genç kızı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K. (20) tutuklandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşmada Nesrin Koçaklı’nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulunurken, E.K. davaya SEGBİS ile katıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkemede konuşan sanık E.K., "Aleyhime olan suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Aralık tarihine erteledi.

"Ben çocuklarımı ne çilelerle büyüttüm"
Duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Nesrin Koçaklı’nın annesi Yeter Koçaklı, tepki gösterdi. Kızının dirisi yoksa ölüsünü istediğini söyleyen anne Koçaklı, "Her mahkemede yalancı şahit tutuyorlar. Kızımı nereye koyduysa mezarını bileyim, Kur’an okutayım. Yalancı şahitler bile doğruları söylüyor. 4 seneden beri evlat hasretinden yandım tutuştum. Sabahlara kadar uykum yok. Ben onları ne çilelerle büyüttüm" diye konuştu.
Nesrin’in ağabeyi Yıldırım ise, "Şahit getirdiler. Benim bacım kayıp. Hepimizin canı yanmış. Ya ölüsünü ya dirisini istiyoruz. Benim kardeşimi bulun. Mezarına gidelim bari. Bir dua okuyalım" dedi.

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