HABER

3 yıldır kayıp Selahattin'in ağabeyi ve yengesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 16:33 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u (36) arama çalışmalarında, evlerinin bahçesinde kemik parçası bulunan ağabeyi Bahattin ve yengesi Medine Karakuş tutuklandı.

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde, 3 yıldır kayıp olan Selahattin Karakuş'u (36) arama çalışmalarında, evlerinin bahçesinde kemik parçası bulunan ağabeyi Bahattin ve yengesi Medine Karakuş tutuklandı. Kemik parçalarının Selahattin Karakuş'a ait olup olmadığının tespiti için anne ve babasından kan örneği alındı.
İlçenin Gaziler köyünde oturan ve 17 Temmuz 2016 yılından beri kayıp olan Selahattin Karakuş'u, bulmak için Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi Bahattin ve yengesi Medine karakuş gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye, belediye görevlileriyle birlikte çiftin köyünde inceleme yaptı. Karakuş çiftinin evinin bahçesindeki foseptikte, polis ve jandarmaya ait ceset arama köpekleri, iş makinesi ve vidanjör desteğinde arama gerçekleştirildi. Arama sonucu foseptikte kemikler bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan Karakuş'un ağabeyi ile yengesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karakuş çiftinin evinin arkasındaki foseptik çukurunda bulunan kemiklerin Selahattin Karakuş'a ait olup, olmadığının tespiti için köyde yaşayan anne ve babasından kan örnekleri alındı. Kemiklerin Selahattin Karakuş'a ait olup olmadığının tespiti DNA testi ile ortaya çıkacak.

FOTOĞRAFLI

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Bursa’da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltıBursa’da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltı
Adına sahte iş yeri açıldığını söyleyen adamın evine ipotek konulduAdına sahte iş yeri açıldığını söyleyen adamın evine ipotek konuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her şey bir anda oldu! Eli ve yüzü yandı

Her şey bir anda oldu!

Diyanet duyurmuştu... Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

Karar sonrası tabure ve sandalyeler kaldırılıyor

Ekrem İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması: Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 20’ operasyonu

Küçük Menderes'ten acı haber... Oynadığı sulama kuyusuna düşerek boğuldu

Küçük Menderes'ten acı haber...

Bahçelievler’de öğretmenden öğrencilere darp iddiası! Veliler ayaklandı

Okulda korkunç iddia! Veliler ayaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.