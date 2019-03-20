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3 yıllık evli genç kadın canına kıydı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 21 yaşındaki evli kadın, evinin tavanına asılı halde bulundu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 21 yaşındaki evli kadın, evinin tavanına asılı halde bulundu. Genç kadının cansız bedeni eve geç saatlerde gelen eşi tarafından bulundu.
Olay, dün gece saatlerinde Turgutlu’nun Albayrak Mahallesi Burçak Sokak üzerinde meydana geldi. 3 yıllık evli olduğu öğrenilen 21 yaşındaki H.G. iddiaya göre evde kimsenin olmadığı anda kendisini evlerinin tavanına astı. Eve geç saatlerde dönen K.G., eşi H.G.’nin tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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