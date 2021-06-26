3 Yıllık Rapor Çöken Binada Ağır Hasar Tespit Etmiş

Florida eyaletinde kısmen çöken 12 katlı apartman binası hakkında üç yıl önce hazırlanan bir teknik inceleme raporunun, binanın yüzme havuzunu tutan bölümünün altındaki beton döşemelerde “ağır yapısal hasar” tespit ettiği bildirildi.

Miami yakınlarındaki Surfside’da Perşembe yaşanan facianın ardından kurtarma görevlileri hala enkaz altında sağ kalanları arıyor. Şu ana kadar 4 kişinin öldüğü bildiriliyor, ancak hala 159 kişiden haber alınamıyor. Arama çalışmalarında ağır iş makinelerinin de kullanılmasına başlandı.

Morabito adlı danışmanlık şirketi tarafından yayınlanan rapor, binaya yönelik ‘acil tehlike’ uyarısında bulunmadı. Ayrıca raporda belirtilen hasarın binanın çökmesine yol açıp açmadığı da uzmanlar tarafından doğrulanmadı. Bununla birlikte üç yıllık rapor, bu hasarın giderilmesi için kapsamlı ve masraflı bir onarım yürütülmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Rapor, havuzun alt kısımlarındaki su yalıtım malzemesinin hatalı inşa edildiği, biriken suyun da alttaki beton döşemelerde ağır yapısal hasara yol açtığını not ederken, yalıtım sistemi yenilenmediği takdirde yakın zamanda bu hasarın artarak büyüyeceği uyarısında bulunmuş. Raporun önerdiği şekilde bu beton döşemelerin yenilenmesiyse uzun ve pahalı bir onarım süreci gerektiriyordu.

Üç yıllık teknik inceleme raporunun, Champlain Towers adı verilen apartman binasının beton kolon ve kirişlerinde, bodrum katındaki araç parkının duvarlarında da çok sayıda çatlak ve dökülme tespit ettiği belirtiliyor. Rapor gözlenen bazı hasarın ağır olmadığına dikkat çekse de dökülen beton kolonlarda inşaat demirlerinin açığa çıktığını, daha önce yürütülen onarım çalışmalarının da dikkatsizce yürütüldüğünü not düşmüş. Havuzun altındaki beton döşemelerdeki çatlakları kapatmak için yapılan epoksi enjeksiyonunun sonradan daha büyük çatlaklara yol açtığı raporda yer alan ifadeler arasında.

Yetkililer güney bölümü tamamen çöken binayı tahliye etti. Enkaz alanında yaklaşık 130 kadar itfaiye görevlisi çalışıyor.

Başkan Joe Biden ABD Ulusal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin (FEMA) arama ve kurtarma çalışmalarını koordine etmesi için bölgede federal acil durum ilan etti. Biden ayrıca Florida Valisi Ron DeSantis’le de görüşerek federal hükümetten bölgeye ek kaynak göndermeye hazır olduğunu bildirdi.

