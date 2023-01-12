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30/1-b trafik cezası nedir? 30/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

12.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik akışı içerisinde araçların güvenli bir şekilde seyir etmesi için uyulması gereken bazı trafik kuralları vardır. Bu kurallar Karayolları Trafik Kanunu içerisinde maddeler hâlinde belirtilmiştir. Trafikte seyir hâlindeyken can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunulması ciddi trafik kazalarına sebep olabilmektedir. Kanun'da belirtilen kurallara aykırı davranılması durumunda sürücülere birtakım yaptırımlar uygulanmaktadır. Peki, 30/1-b trafik cezası nedir, kimlere uygulanır?

30/1-b trafik cezası nedir? 30/1-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte can ve mal kaybının yaşanmaması ve ciddi trafik kazalarının meydana gelmemesi için tüm sürücülerin kurallara uygun bir şekilde davranması gerekmektedir. Trafiğe çıkan tüm araç sahiplerinin ve sürücülerin Trafik Kanunu'nda belirtilen maddelere harfiyen eksiksiz bir biçimde uyması zaruridir. Kurallara karşı gelen veya kuralları hiçe sayanlara birtakım yaptırımlar yani trafik cezaları uygulanmaktadır. 30/1-b trafik cezası da Kanun'da açık bir şekilde belirtilen trafik cezaları arasında yer almaktadır.

30/1-b trafik cezası nedir?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesinde 30/1-b trafik cezası ile alakalı tüm veriler yer alır. Buna göre diğer eksiklik ve bozuklukları olan araçlar ile görüşü bozacak ya da bir kaza esnasında araç içerisinde bulunan kişiler için tehlike arz edebilecek her türlü süs, aksesuar, eşya ya da çıkıntılı olan araçların kullanımı yasal değildir. Ayrıca trafikte diğer sürücülerin görüşünü engelleyecek nitelikte olan veya çevredeki herkesi rahatsız edecek seviyede duman ya da gürültü çıkaran araçların kullanılması da yasaktır. Bu şekilde araç kullanan sürücülere 30/1-b trafik cezası kesilir ve gerekli koşullar meydana gelinceye dek araçlar trafikten men edilmektedir.

30/1-b trafik cezası kimlere uygulanır?

30/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu, Karayolları Trafik Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan kurala karşı gelen tüm sürücülere uygulanır. Tüm sürücülerin trafik kanununda net bir şekilde ifade edilen kurallara uyması gerekir. Bu kurallara karşı gelenlere trafik cezaları uygulanır. Ayrıca 30/1-b trafik cezası ile karşı karşıya kalan sürücülerin sürücü belgelerine 20 ceza puanı ilave edilmektedir. Bu cezadan ötürü sürücülerin ehliyetine el konulmasa da eksiklik giderilinceye kadar trafikten men edilir.

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Trafiğe çıkan tüm araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde olması zorunludur. 30/1-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç sahiplerinin veya sürücülerin bozuk ya da eksiklik olan araçları kullanması, görüş mesafesini etkileyecek ve araba içerisindeki yolcuların hayatını tehlikeye atacak biçimde süs, eşya, aksesuar vb şeyleri araçta bulundurmasıdır. Ayrıca kara yolunu kullanan sürücüler için risk teşkil edecek biçimde görüşü engelleyen ve çevreyi rahatsız edecek boyutta duman ve gürültü çıkaran araçların kullanılması da bu trafik cezası maddesi ihlal konusu içerisinde yer almaktadır.

30/1-b trafik cezası tutarı nedir?

30/1-b trafik cezası maddesini ihlal eden sürücülere ek -33 hazırlanmak kaydıyla araçlarını trafik kurallarına uygun bir hâle getirene dek 7 iş günü süresi verilmektedir. Bu süre bittiğinde hâlâ gerekli koşullar oluşmamışsa araçların trafiğe çıkışı tekrar yasaklanmaktadır. Ancak bulunan ortamda gerekli koşullar yerine getirildiği takdirde araçların trafiğe çıkışına yeniden izin verilmektedir. 30/1-b trafik cezası tutarı 2023 yılı için 951 TL’dir. Bu para cezasının ödenmesi için 15 günlük süre tanınır. Bu süre bitmeden para cezası ödendiği takdirde %25 indirim uygulanmaktadır. İndirim uygulandığı takdirde 30/1-b trafik cezası tutarı 713,25 TL olur.

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