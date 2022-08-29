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  4. 30 Ağustos 2022 özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, özel sektör çalışanları tatilden faydalanabiliyor mu?

30 Ağustos 2022 özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, özel sektör çalışanları tatilden faydalanabiliyor mu?

29.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos 2022 özel sektör çalışanlarına tatil mi? Zafer Bayramı için geri sayım sürüyor. Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Bu özel gün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Peki 30 Ağustos özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, özel sektör çalışanları tatilden faydalanabiliyor mu?

30 Ağustos 2022 özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi, özel sektör çalışanları tatilden faydalanabiliyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi? Özel sektör çalışanları ile devlet memurları internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 30 Ağustos özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan özel sektör çalışanları tatilden faydalanabiliyor mu?

30 AĞURSTOS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

Özel sektörde çalışanlar resmi tatillerde izinleri kurum veya işletmenin belirlediği şekilde kullanılır.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 1 gün tatil yapacak.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

  • Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

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  • Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

  • Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

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  • İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

  • Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

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  • Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

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  • Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

  • Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.

  • Zaferlerle dolu şanlı tarihimiz nesiller boyunca taşıdığımız en değerli mirasımız. 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.

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  • Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

  • 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bu toprakları hangi şartlarda, nasıl kazandığımızın bilincinde olduğumuz sürece bize her gün zafer bayramı. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.


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30 Ağustos Zafer Bayramı tatil zafer bayramı
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