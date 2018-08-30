30 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın yakın müttefiklerinin ve danışmanlarının, Kasım'daki ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Kongre'de çoğunluğu sağlaması gibi bir senaryo karşısında yaşanacak gelişmelere hazırlıksız olduğundan kaygılandıklarını yazıyor. Gazete, Demokratlar'ın Kongre'de üstünlük sağlamasının Trump'ın görevinden azledilmesi süreciyle sonuçlanabilecek bir hukuk savaşının patlak vermesi anlamına geleceğini, Trump'ın ise böyle bir olasılığa karşı ne bir stratejisi ne de yetkin bir hukuk kadrosu olduğunu bildiriyor. Habere göre Trump'ın yakın çevresi, Başkan'ın şu anki hukuk ekibinin Kongre'den gelebilecek olası talepler karşısında yetersiz olduğunu, bu nedenle siyasi skandallar konusunda uzman yeni avukatların ekibe katılması gerektiğini düşünüyor. Trump'ı doğrudan ilgilendiren soruşturmaların çemberinin daraldığı bu dönemde Beyaz Saray Hukuk Müşavirliği Dairesi'ndeki avukat sayısının azalması ise Başkan'ın danışmanlarını kaygılandırıyor. Gazete bu nedenle Trump'ın Beyaz Saray avukatı Don McGahn'in sonbaharda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh'nın Senato onayı almasından sonra görevinden ayrılacağını duyurmasının kritik bir döneme denk geldiği yorumunda bulunuyor. Washington Post'un adlarının açıklanmasını istemeyen 26 Beyaz Saray yetkilisiyle yaptığı görüşmelerden sonra vardığı sonuç, Trump'ın ara seçimlerden sonra, önümüzdeki yıl gerçekleşmesi olası senaryoların ne kadar ciddi olabileceğinin farkına varamadığı şeklinde.
New York Times ise Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde ve bazı eyaletlerde yapılacak valilik seçimlerinde, tarihte şimdiye kadar hiç görülmemiş sayıda siyah, eşcinsel, trans ve Müslüman Demokrat Partili adayın Trump ekolünden gelen, ırksal ve etnik kaygılar taşıyan adaylarla karşı karşıya geleceğini yazıyor. Gazete, Trump ve Cumhuriyetçi müttefiklerinin suç, ırk, şiddet, çeteler ve sosyal karmaşa gibi meseleleri Demokrat rakiplerine yönelik saldırılarının ana teması haline getirdiğini, geçmiş yıllarda arka planda kalan ırksal kaygıların Trump'la birlikte siyasi kampanyaların ön saflarına taşındığı yorumunda bulunuyor. Habere göre bunun son örneği, Florida valilik yarışında karşı karşıya gelecek Trump destekli Cumhuriyetçi aday Ron DeSantis ve Bernie Sanders'a yakın olan ilerici ve liberal siyah siyasetçi Andrew Gillum arasında yaşandı. DeSantis, katıldığı bir televizyon programında, Florida'nın şu anki valisi Rick Scott zamanındaki gelişmelere dikkat çekti ve seçmenlerin, bu kazanımları, sosyalist bir gündemle seçime giren rakibi Gillum'a oy vererek bir kenara itmemeleri gerektiğini söyledi. Ancak De Santis, bu açıklamayı yaparken, sadece kendi beyaz ve muhafazakar seçmen tabanının anlayacağı şekilde, ırkçı imalar taşıyabilecek bir ifade kullandı. Gazete, yaklaşan ara seçimlerden önce ırkçı alt metinlerin ve imaların Trump destekli başka adaylar tarafından da sıklıkla kullanıldığının altını çiziyor.
Wall Street Journal ise kurumlar vergisindeki kesintiler ve güçlü ekonomik büyüme sayesinde Amerikan şirketlerinin elde ettiği karın adeta patlama yaptığını yazıyor. Maliye Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre Amerikan firmalarının vergi sonrası elde ettikleri kar, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte, bir önceki yıl aynı çeyreğe oranla yüzde 16 oranında arttı. Geçen yıl yürürlüğe giren ve kurumlar vergisinde kesinti öngören yasa sayesinde Amerikan firmaları, bir önceki yıla oranla yüzde 33 daha az vergi ödedi. Maliye Bakanlığı, Amerikan ekonomisinin büyüme oranı tahmininiyse yıllık yüzde 4,1'den 4,2'ye çıkardı. Ancak bazı iktisatçılar, vergi indirimlerinin sağladığı itici gücün yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayabileceği, bunun de önümüzdeki yıldan itibaren ekonomik büyüme ve karlılık oranlarında düşüşe neden olacağı uyarısında bulunuyor. Aynı görüşü paylaşmayan uzmanlarsa şirketlerin elde ettiği karın ekonomiyi önümüzdeki aylarda körüklemeye devam edeceğini ve yatırımların artmasını sağlayacağını düşünüyor. Öte yandan tüketici güven oranındaki yükselme, özellikle gıda ve ev eşyaları üreten firmaların elde ettiği karın artışına doğrudan yansıyor.
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