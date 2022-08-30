30 Ağustos Ankara Athena konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Athena konseri nerede?

Athena, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da sahne alacak. Konsere ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 30 Ağustos Ankara'da Athena konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Athena konseri nerede?
Athena konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 20:00'da Gençlik Parkı, Ankara'da.
30 Ağustos Athena konseri Ankara Gençlik Parkı'nda.
Ankara Gençlik Parkı adresi: Doğanbey Mahallesi, Talatpaşa Blv No:38, 06050 Altındağ/Ankara
30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.
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