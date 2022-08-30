30 Ağustos Ankara Athena konseri saat kaçta? Athena konseri nerede?

Athena, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da sahne alacak. Konsere ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 30 Ağustos Ankara'da Athena konseri saat kaçta? Athena konseri nerede?

30 AĞUSTOS ANKARA'DA ATHENA KONSERİ SAAT KAÇTA?

Athena konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 20:00'da Gençlik Parkı, Ankara'da.

ATHENA KONSERİ NEREDE?

30 Ağustos Athena konseri Ankara Gençlik Parkı'nda.

Gençlik Parkının adresi: Doğanbey Mahallesi, Talatpaşa Blv No:38, 06050 Altındağ/Ankara

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

