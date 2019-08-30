HABER

30 Ağustos coşkusu Eyüpsultan’ı sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü, Eyüpsultan’da kortej yürüyüşleri ve bando gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü, Eyüpsultan’da kortej yürüyüşleri ve bando gösterileriyle coşkuyla kutlandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “10 yaşındaki çocukta 80 yaşındaki teyze aynı marşı aynı heyecanla söyleyebiliyorsa bu iş önemli bir yere gelmiş demektir” dedi
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Eyüpsultan Belediyesi iki farklı noktada kortej yürüyüşü düzenledi. Rami Bağlar Caddesi Hacı Alipaşa Ortaokulu önünde başlayan yürüyüş, Rami Bir Nefes Parkı’nda sona erdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü sonrasında, Rami Bir Nefes Parkı’nda organize edilen konser vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Akşamın ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen ikinci kortej yürüyüşü ise Göktürk Kültür Merkezi’nden başladı. Eyüpsultanlılar zafer bayramı kutlamalarına yoğun ilgi gösterirken, kortej yürüyüşü meşalelerle renkli görüntülere sahne oldu. 7’den 70 vatandaşın katıldığı bando konserinde 78 yaşındaki Türker teyze gözyaşlarını sevinçten tutamadı.

“Halkın coşkusunu görüyorsunuz, öyleyse 97 yıllık ruh yine aynı ruh”
97 yıldır ruhun aynı olduğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Halkın coşkusunu görüyorsunuz. Öyleyse 97 yıldır ruh yine aynı ruh. Bunu halkımızla birlikte yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. 7’den 70’e kutluyoruz, 10 yaşındaki çocukta 80 yaşındaki teyze aynı marşı aynı heyecanla söyleyebiliyorsa bu iş önemli bir yere gelmiş demektir” dedi

78 yaşındaki Türker teyze gözyaşlarını tutamadı
78 yaşındaki Türker Metin, kortej yürüyüşleri ve bando gösterileri sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Kutlamaları görünce içinin coştuğunu söyleyen 78 yaşındaki Türker Metin, “Bugünleri gördüğüme çok seviniyorum çok sevinçliyim. Hem seviniyorum hem de böyle zafer kutlamalarını görünce içim coştu. Çok duygulandım” ifadelerini kullandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü, Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinlikler iki boyunca devam edecek.

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüBüyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
Bursa'da, CHP'li Kaftancıoğlu'nun katıldığı toplantıda, partililer birbirine girdiBursa'da, CHP'li Kaftancıoğlu'nun katıldığı toplantıda, partililer birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Resepsiyonu'ndan kareler

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 30 Ağustos 2019 Milli Piyango sonuçları sorgula

30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Ege Denizi'nde korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda depremler

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Taksiciler 'Ayar' kuyruğunda! Pazartesi başlıyor

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Yüzlerce taksici oraya akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.