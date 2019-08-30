30 Ağustos coşkusu Eyüpsultan’ı sardı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü, Eyüpsultan’da kortej yürüyüşleri ve bando gösterileriyle coşkuyla kutlandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “10 yaşındaki çocukta 80 yaşındaki teyze aynı marşı aynı heyecanla söyleyebiliyorsa bu iş önemli bir yere gelmiş demektir” dedi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Eyüpsultan Belediyesi iki farklı noktada kortej yürüyüşü düzenledi. Rami Bağlar Caddesi Hacı Alipaşa Ortaokulu önünde başlayan yürüyüş, Rami Bir Nefes Parkı’nda sona erdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü sonrasında, Rami Bir Nefes Parkı’nda organize edilen konser vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Akşamın ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen ikinci kortej yürüyüşü ise Göktürk Kültür Merkezi’nden başladı. Eyüpsultanlılar zafer bayramı kutlamalarına yoğun ilgi gösterirken, kortej yürüyüşü meşalelerle renkli görüntülere sahne oldu. 7’den 70 vatandaşın katıldığı bando konserinde 78 yaşındaki Türker teyze gözyaşlarını sevinçten tutamadı.

“Halkın coşkusunu görüyorsunuz, öyleyse 97 yıllık ruh yine aynı ruh”

97 yıldır ruhun aynı olduğunu söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Halkın coşkusunu görüyorsunuz. Öyleyse 97 yıldır ruh yine aynı ruh. Bunu halkımızla birlikte yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. 7’den 70’e kutluyoruz, 10 yaşındaki çocukta 80 yaşındaki teyze aynı marşı aynı heyecanla söyleyebiliyorsa bu iş önemli bir yere gelmiş demektir” dedi

78 yaşındaki Türker teyze gözyaşlarını tutamadı

78 yaşındaki Türker Metin, kortej yürüyüşleri ve bando gösterileri sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Kutlamaları görünce içinin coştuğunu söyleyen 78 yaşındaki Türker Metin, “Bugünleri gördüğüme çok seviniyorum çok sevinçliyim. Hem seviniyorum hem de böyle zafer kutlamalarını görünce içim coştu. Çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü, Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinlikler iki boyunca devam edecek.

