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"30 Ağustos Dumlupınar'da kutlansın" talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlar Kurulumuzun ve Meclisimizin de katkılarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin Dumlupınar'da yapılmasını istiyoruz"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlar Kurulumuzun ve Meclisimizin de katkılarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin Dumlupınar'da yapılmasını istiyoruz." dedi.

Kasap, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 30 Ağustos 1922'de Kurtuluş Savaşı'nın önemli muharebelerinden birisi olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinin de bulunduğu geniş bir alanda gerçekleştiğini dile getirdi.

Bu muharebenin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başladığını anımsatan Kasap, Dumlupınar'daki bu mücadelenin yeni nesile mutlaka anlatılması gerektiğini belirtti.

Dumlupınar'ın tanınması, buradaki tarihi doğal doku ile mevzi ve siperlerin yok edilmemesi, çocukların, gençlerin burayı tanıması ve Dumlupınar'ın ihmal edilmişliğinin ortadan kaldırılması için Başkomutanlık Meydan Savaşları Zafer Tarihi Alanı Kanun Teklifi'ni hazırladıklarını ifade eden Kasap, şöyle konuştu:

"Dumlupınar'da bu isimle bir meslek yüksekokulu açılması talebimiz var. Gelibolu, Çanakkale ve son zamanlarda çıkarılan Kapadokya tarihi alanı gibi Dumlupınar'ın bir alan ilan edilmesini, buraya öğrencilerin yönlendirilmesi ve tarihimizi tanımalarını istiyoruz. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşıyor, buna ilişkin bir önerimiz olacak. Dumlupınar, cumhuriyet tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra cumhurbaşkanlığı düzeyinde pek ziyaret edilmemiş ve burada devlet töreni yapılmamış. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlar Kurulumuzun ve Meclisimizin de katkılarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin Dumlupınar'da yapılmasını istiyoruz."

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30 Ağustos Zafer Bayramı CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

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