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  4. 30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler...

30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler...

28.08.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Bayramı yaklaşırken "30 Ağustos eczaneler çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 30 Ağustos nöbetçi eczaneler listesi, o gün ilaç yazdırmak durumunda olan vatandaşlar tarafından şimdiden arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 30 Ağustos eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu?

30 Ağustos eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczaneler çalışıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin çalışıp çalışmayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Zafer Bayramı Türk milleti için hem özel hem de anlamı büyük olan bir gündür. Öte yandan resmi tatil olduğu için bu tarihte birçok kurum hizmet vermeyecek. "30 Ağustos'ta eczaneler çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı merak edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin durumuna ilişkin detaylar haberimizde...

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30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos'ta eczaneler kapalı olacak. Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞMIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Konumunuza en yakın nöbetçi eczaneyi sorgulayarak işlemlerinizi nöbetçi eczanede halledebilirsiniz.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Taarruzun planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılmıştır. Taarruzun zamanından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki bir iki yakın mesai arkadaşından başka kimse haberdar olmamıştır.

Büyük Taarruz öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden dördüncü defa olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Başkomutan unvanı verilmiştir. 30 Ağustos’ta Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerek basında gerekse halk arasında büyük sevinçle karşılanmış, orduya ve ordunun Başkomutanına başarılarından dolayı tebrik telgrafları gelmiştir.

Zaferden iki yıl sonra 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar’da Büyük Zafer’in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da katıldığı bir törenle hem zafer kutlanmış hem de şehitler anılmıştır.

Bu törenden iki yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun çıkarılarak 30 Ağustos’un ordunun bayramı olduğu belirlenmiştir.

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