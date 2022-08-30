HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 30 Ağustos EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

30 Ağustos EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

30.08.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos EGO ücretsiz mi, sorusunun yanıtı Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü'nden (EGO) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki bugün EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

30 Ağustos EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

30 Ağustos EGO ücretsiz mi Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamalarına gitmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumlarında çalışan personeller izinli olacak. Peki bugün EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS EGO ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos için EGO'dan açıklama yapıldı.

İşte o açıklama:

"EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile “Zafer Bayramı”mızın 100. yılı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA ANKARA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” Kararı gereği, vatandaşlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Uygulamada 342 hatta hizmet vermeye devam eden EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergâhlarına, EGO CEP’TE mobil uygulamasından ve Kuruluşumuz internet sitesinde bulunan “ŞEHİR İÇİ ULAŞIM / Web Bilgi Sistemi” bölümünden ulaşılabilir.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Büyük Taarruz’un 100. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaportBakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport
Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Sayı 2 bine, 3 bine çıkacakErdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Sayı 2 bine, 3 bine çıkacak
Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara EGO Genel Müdürlüğü ego zafer bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Antalya'da iğrenç olay! 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğu taciz eden imam tutuklandı

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

Yargıtay'dan emsal takı kararı! Altınlar kime takılırsa takılsın...

"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!

"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!

30 Ağustos'ta konser verecekti! Başkan o kararı duyurdu: Kaymakamlık tarafından iptal edildi

30 Ağustos'ta konser verecekti! Başkan o kararı duyurdu: Kaymakamlık tarafından iptal edildi

Siyasi kulisleri hareketlendiren 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa kazanma şansı yok"

Siyasi kulisleri hareketlendiren 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa kazanma şansı yok"

Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler

Savaşta kritik eşik! Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.