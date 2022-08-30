30 Ağustos ESHOT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüsler ücretsiz mi?

30 Ağustos ESHOT ücretsiz mi Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamalarına gitmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumlarında çalışan personeller izinli olacak. Peki bugün ESHOT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...
30 Ağustos için İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
İşte o açıklama:
"Belediye Meclisimizin aldığı karar gereğince 30 Ağustos Zafer Bayramı''nda toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacaktır."
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