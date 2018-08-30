30 Ağustos için 8 saatte 41 kilometre yol yürüdüler

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'un Gerze ilçesinde 7 kişiden oluşan grup, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 41 kilometreyi 8 saatte yürüdü.
Gerze ilçesinde bulunan Gerze Ultra Doğa Yürüyüşleri Grubu üyesi 7 kişi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle özel '30 Ağustos zafer yürüyüşü' programı gerçekleştirdi. 7 kişi belirlenen 41 kilometrelik güzergahı 8 satte katederek Sinop kent merkezine ulaştı. Grup üyesi Mustafa Kıray "Sabah saat 8.15'te Gerze ilçesi Atatürk Anıtı önünden yola çıktık. Saat 16.15'te yürüyüşü tammaladık. 8 saatte 41 kilometre yol yürüdük. Bugün Türk'ün kurtuluş günü. Zafer günü. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimize armağan ediyoruz bu yürüyüşümüzü. Onların ruhlarını şad etmek için geldik. Amacımız bu ve gençlerimizi böyle etkinliklere alıştırmak" dedi.
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