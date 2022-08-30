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30 Ağustos İETT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi?

30.08.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos İETT ücretsiz mi, sorusunun yanıtı İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri konusunda İBB'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Peki, 30 Ağustos İETT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi?

30 Ağustos İETT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi?

30 Ağustos İETT ücretsiz mi Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamalarına gitmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle kamu kurumlarında çalışan personeller izinli olacak. Peki 30 Ağustos İETT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS İEET ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT otobüsleri dahil İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI OTOBÜS, METRO, MARMARAY, METROBÜS, TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2022?

30 Ağustos Zafer Bayramı da dahil olmak üzere resmi tatil ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçları İstanbul'da ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın denk geldiği Salı gününde de toplu taşıma araçları bedava olarak hizmet verecek.

Böylelikle İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan metro, finiküler, şehir hatları ve İETT kullanacak kişiler ulaşım kartlarını okutarak ücretsiz olarak istediklere yere ulaşabilecek.

İETT'den yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecektir."

30 Ağustos ESHOT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüsler ücretsiz mi?30 Ağustos ESHOT ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüsler ücretsiz mi?
30 Ağustos EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?30 Ağustos EGO ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?


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İstanbul İETT otobüs otobüsler ücretsiz mi
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