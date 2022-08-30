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30 Ağustos İstanbul Kenan Doğulu konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kenen Doğulu konseri nerede?

30.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan Doğulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahne alacak. Bilindiği üzere; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Bu özel gün, bugün ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Peki, 30 Ağustos İstanbul'da Kenan Doğulu konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kenen Doğulu konseri nerede?

30 Ağustos İstanbul Kenan Doğulu konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kenen Doğulu konseri nerede?

Kenan Doğulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak. Konsere ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 30 Ağustos İstanbul'da Kenan Doğulu konseri saat kaçta? Kenen Doğulu konseri nerede?

30 AĞUSTOS İSTANBUL KENAN DOĞULU KONSERİ SAAT KAÇTA?

Kenan Doğulu konseri 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Beşiktaş Barbaros Meydanı İstanbul'da.

KENAN DOĞULU KONSERİ NEREDE?

Beşiktaş Barbaros Meydanı adresi: Adres: Sinanpaşa, Barbaros Blv. No:16, 34353 Beşiktaş/İstanbul

BEŞİKTAŞ BARBAROS MEYDANI'NA NASIL GİDİLİR?

Beşiktaş bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden Barbaros Meydanı yakınından geçen toplu taşıma hatları şu şekildedir:

Otobüs: 129 T, 29 C, 41E, 559C, 55B, DT1

Metro: M2

Minibüs/dolmuş: Dolmuş D-31, Dolmuş D-61, minibüs SRY-16

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Kenan Doğulu konser
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