30 Ağustos İstanbul Kenan Doğulu konseri saat kaçta? 30 Ağustos Zafer Bayramı Kenen Doğulu konseri nerede?

Kenan Doğulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak. Konsere ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 30 Ağustos İstanbul'da Kenan Doğulu konseri saat kaçta? Kenen Doğulu konseri nerede?
Kenan Doğulu konseri 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Beşiktaş Barbaros Meydanı İstanbul'da.
Beşiktaş Barbaros Meydanı adresi: Adres: Sinanpaşa, Barbaros Blv. No:16, 34353 Beşiktaş/İstanbul
Beşiktaş bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden Barbaros Meydanı yakınından geçen toplu taşıma hatları şu şekildedir:
Otobüs: 129 T, 29 C, 41E, 559C, 55B, DT1
Metro: M2
Minibüs/dolmuş: Dolmuş D-31, Dolmuş D-61, minibüs SRY-16
30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum