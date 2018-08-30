30 Ağustos, Kahramanmaraş'ta törenlerle kutlandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören, Atatürk Meydanı'nda yapıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Kiraz'ın sırasıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu törende, saygı durulunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Özkan ve törene katılanlar daha sonra Şeyh Adil Mezarlığı'na geçerek şehitliği ziyaret etti. Özkan burada şehitlik defterini imzaladı. Özkan, deftere şunları yazdı:

"19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı, Türk Milleti'nin şanlı direnişi, cesareti ve fedakarlığı sayesinde 30 Ağustos 1922'de büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Birlik, beraberlik ve bağımsızlığından hiçbir zaman taviz vermeyen aziz milletimiz, bu zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir."

Saygı duruşunun ardından Vali Vahdettin Özkan, kent protokolü ile şehit yakınları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende dua edilmesinin ardından Vali Özkan makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Trabzon Bulvarı'ndaki tören alanına geçildi. Gazı Kışlası'nda görevli İtalyan NATO askerlerinin de katıldığı törende, Vali Özkan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Kiraz, katılımcıların bayramını kutladı. Üsteğmen Eray Ertaş'ın günün anlamına ilişkin yaptığı konuşma sonrası öğrenciler şiirler okudu.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, tören geçişiyle sona erdi.

