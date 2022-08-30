HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI ANKARA: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

30 AĞUSTOS KUTLAMALARI ANKARA: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

30.08.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Ankara'da yapılacak kutlamalar ile konser ve etkinlik programı vatandaşlar tarafından merak edildi. Başkent Ankara'da yaşayan birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var? Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 AĞUSTOS KUTLAMALARI ANKARA: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda vatandaş etkinliklere katılmak için internette araştırma yapıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var? Ankara'da konser programı...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANKARA ETKİNLİKLERİ

Athena konseri:

Athena konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 20:00'da Gençlik Parkı, Ankara'da.

Edis konseri:

Edis konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:30'da Atatürk Sahil Parkı, Ankara'da.

1

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandıThodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı
Erdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözlerErdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler
Üniversiteden 'Ünsal Ban' açıklaması! Maaşı, pahalı saatler, usulsüz arsa alımları...Üniversiteden 'Ünsal Ban' açıklaması! Maaşı, pahalı saatler, usulsüz arsa alımları...
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

Fenerbahçe'de yaşanan olay kriz çıkardı! Eğer bu doğruysa...

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Bakan Soylu tanıttı! İşte yerli ve mili pasaport

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Kulisleri sallayan 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa..."

Kulisleri sallayan 'Abdullah Gül' iddiası! "Kemal Bey aday olursa..."

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

Bu mesajlara dikkat! Dolandırıcılardan yeni yöntem

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.