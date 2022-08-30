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30 AĞUSTOS KUTLAMALARI ANKARA: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz nerede, kimin konseri var?

30.08.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Ankara'da yapılacak kutlamalar ile konser ve etkinlik programı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başkent Ankara'da yaşayan birçok kişi internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz nerede, kimin konseri var? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

30 AĞUSTOS KUTLAMALARI ANKARA: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz nerede, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda vatandaş etkinliklere katılmak için internette araştırma yapıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz nerede, kimin konseri var? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da konser programı...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANKARA ETKİNLİKLERİ

Athena konseri:

Athena konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 20:00'da Gençlik Parkı, Ankara'da.

Edis konseri:

Edis konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:30'da Atatürk Sahil Parkı, Ankara'da.

Zeynep Bastık konseri:

Zeynep Bastık konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 20:00'da Altınpark Ankara'da.

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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser
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