30 AĞUSTOS KUTLAMALARI İSTANBUL: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda vatandaş etkinliklere katılmak için internette araştırma yapıyor. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nerede, kimin konseri var? 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da konser programı...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL ETKİNLİKLERİ

Gripin konseri:

Gripin konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi Yanı İstanbul'da.

Funda Arar konseri:

Funda Arar konseri, 30 Ağustos Salı akşamı saat 20:00'da Kartal Meydan'ı İstanbul'da olacak.

Madrigal konseri:

Madrigal konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Gaziosmanpaşa Belediye Bahçesi İstanbul'da.

Kenan Doğulu konseri:

Kenan Doğulu konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Beşiktaş Barbaros Meydanı İstanbul'da.

Ceza konseri:

Ceza konseri, 30 Ağustos Salı günü, saat 19:30'da İçerenköy İdman Yurdu İstanbul'da.

Sefo konseri:

Sefo konseri,30 Ağustos Zafer Bayramı Salı günü saat 20.00'de Eyüpsultan Kültür Sanat Merkez Önü'nde olacak.

Moğollar konseri:

Moğollar konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 19:00'da Yenikapı Meydanı İstanbul'da.

İlyas Yalçıntaş konseri:

İlyas Yalçıntaş konseri, 30 Ağustos Salı akşamı, saat 21:00'da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı İstanbul'da.

Evdeki Saat konseri:

Evdeki Saat konseri, 30 Ağustos Salı günü, saat 19:30'da İçerenköy İdman Yurdu İstanbul'da.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.

