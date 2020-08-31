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  4. '30 Ağustos' kutlamasında korku dolu anlar! Tekne alabora oldu

'30 Ağustos' kutlamasında korku dolu anlar! Tekne alabora oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bursa Gemlik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Bayrakları ile denize açılan sandallardan biri, su almaya başlayınca alabora oldu. Sandalda bulunan Bülent B. isimli kişi denize düşerken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'30 Ağustos' kutlamasında korku dolu anlar! Tekne alabora oldu

Olay, dün öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Kumla Sahili'nde meydana geldi. İlçede bulunan tekne ve sandal sahipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle etkinlik düzenledi. Türk Bayrakları ile donatılan tekne ve sandalların bulunduğu kortej, kıyaya yakın bir şekilde geçiş yaptı. Bu sırada kortejdeki bir sandal su almaya başlayınca, ters döndü.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Sandalda bulunan ve adının Bülent B. olduğu öğrenilen kişi denize düştü. Durumu gören diğer sandaldakilerden bir kişi ise denize atlayarak Bülent B.’yi kurtardı. İlk müdahaleyi cankurtaranların yaptığı Bülent B., ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Bülent B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, sabah saatlerinde taburcu olduğu öğrenildi.

Sandalın alabora olduğu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA


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