30 Ağustos kutlamasında tartışma yaratan duruş! Şeyh Said'in torunu YRP'li belediye başkanı da törene katılmadı

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'ın Palu ilçesinde de kutlandı. İlçe merkezindeki Hükümet Konağı bahçesinde resmi tören düzenlendi.

ŞEYH SAİD'İN TORUNU BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI

İlçe kaymakamı Hulusi Teke, ilçe jandarma komutanı Serdar Aksoy ve Palu Belediye Başkanvekili Ağa Yılmaz törende yer aldı. Törene Şeyh Said’in torunu olan YRP’li Palu Belediye Başkanı Faruk Septioğlu ise katılmadı.

BAŞKANVEKİLİ KATILDI AMA TARTIŞMALI BİR DURUŞLA

Ayrıca Ağa Yılmaz'ın törendeki duruşu tartışmaları beraberinde getirdi. Törende Atatürk Anıtı önünde kaymakam Teke ile jandarma komutanı Aksoy'un esas duruşta beklediği sırada Ağa Yılmaz'ın ellerini arkaya bağlaması dikkatlerden kaçmadı.

AK PARTİ'DEN YRP'YE GEÇMİŞTİ

Şeyh Said'in torunu Muhammet Septioğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'den istifa etmişti. Yeniden Refah Partisi'ne geçen Septioğlu aday olup belediye başkanlığını kazanmıştı.