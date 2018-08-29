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"30 Ağustos millet ruhuyla kazanılmış tarihi bir zaferdir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "1071'de ebedi vatanımız olan Anadolu'nun bağımsızlığı 1922'de bir kez daha kahraman ordumuz ve milli mücadele ruhu daima diri olan milletimizin sergilediği inançla tescillenmiştir. 30 Ağustos millet ruhuyla kazanılmış tarihi bir zaferdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "1071'de ebedi vatanımız olan Anadolu'nun bağımsızlığı 1922'de bir kez daha kahraman ordumuz ve milli mücadele ruhu daima diri olan milletimizin sergilediği inançla tescillenmiştir. 30 Ağustos millet ruhuyla kazanılmış tarihi bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos'un "Ya istiklal ya izmihlal" diyen asil bir milletin hürriyeti ve onuru uğruna kanının son damlasına kadar canı pahasına mücadele edişinin, emsalsiz vatan sevdasının ilanı olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un emperyal ve bölücü emeller besleyerek Türk milletinin zayıf düşürüleceğini, yok edileceğini zannedenlere karşı verilmiş şanlı bir direniş ve milletçe kazanılmış tarihi bir zafer olduğuna değinen Karaaslan, "1071'de Sultan Alparslan kumandanlığında Malazgirt'te verilen mücadele asırlar sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde verilmiş, 1071'de ebedi vatanımız olan Anadolu'nun bağımsızlığı 1922'de bir kez daha kahraman ordumuz ve milli mücadele ruhu daima diri olan milletimizin sergilediği inançla tescillenmiştir. 30 Ağustos millet ruhuyla kazanılmış tarihi bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Türk milletinin "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkesi etrafında her zaman birleştiğine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi karşısına çıkarılan tüm tehdit ve saldırıları bağımsız yaşama iradesiyle bugün de etkisiz kılacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecektir. Ekonomik ve siyasi bahanelerle ülkemizin birliğine, dirliğine, varlığına savaş açanlar sonunda muhakkak kaybedecektir. Tarihin seyrini değiştiren 30 Ağustos zaferi, Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alarak kutlu yürüyüşümüzü sekteye uğratmak, durdurmaya çalışmak isteyenler için ibret olmalıdır."

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30 Ağustos Zafer Bayramı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

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