30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu ulaşım bedava olacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı içib geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere, Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Zafer Bayramı önümüzdeki hafta salı günü kutlanacak. Peki 30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, toplu taşıma bedava olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
30 Ağustos Zafer Bayramı da dahil olmak üzere resmi tatil ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçları İstanbul'da ücretsiz olarak hizmet veriyor.
Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın denk geldiği Salı gününde de toplu taşıma araçlarının bedava olarak hizmet vermesi beklenmektedir.
Böylelikle İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan metro, finiküler, şehir hatları ve İETT kullanacak kişiler ulaşım kartlarını okutarak ücretsiz olarak istediklere yere ulaşabilecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT otobüsleri dahil İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.
Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.
Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.
Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
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