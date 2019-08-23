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30 AĞUSTOS PROVASI VE TÖRENİ NEDENİYLE BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle yapılacak genel prova ve tören için kapatılacak yolları açıkladı.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada,  25 Ağustos pazar genel provalar ve 30 Ağustos cuma günü 07.00 ile 14.00 saatleri arasında yapılacak tören nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle belirtildi: KAPATILACAK YOLLAR - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL/(DHA)-İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle yapılacak genel prova ve tören için kapatılacak yolları açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 25 Ağustos pazar genel provalar ve 30 Ağustos cuma günü 07.00 ile 14.00 saatleri arasında yapılacak tören nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle belirtildi:

KAPATILACAK YOLLAR
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde trafiğe kapatılacak.
- D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak

ALTERNATİF YOLLAR
- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- Sahil Kennedy Caddesi

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